Добрый день, заказывал дизайн + верстку на свой проект, но в итоге всё сделано было очень криво и косо. Хочу найти реально профи своего дела для адаптивной верстки UX/UI Ищу человека, ...
Сделать простой quiz по изучению 5 цифр английского языка для детей
Стек:
html5+js+css+json
всю структуру quiz хранить в файле формата json
Логика работы:
1. Открывается страница и один раз, после загрузки воспроизводится звуковой файл с числом, изображенным на картинке
2. При нажатии на саму картинку, повторно, воспроизводится звуковой файл с числом, изображенным на картинке
3. При выборе варианта ответа, воспроизводится звуковой файл связанный с этим ответом, если ответ правильный, то кнопка подсвечивается зеленым цветом, если нет, то красным
4. Если выбран правильный ответ, то далее открывается страница со следующим числом
Числа берем отсюда:
https://giphy.com/gifs/studiosoriginals-numbers-gilphabet-l0ExncehJzexFpRHq
Звуки берем отсюда:
http://www.study-languages-online.com/ru/en/kids-lesson.html?topic=numbers_1-10#tab=1
Используемый шрифт:
Seymour One
Расположение элементов указано в приложении.
Что хотелось бы на выходе:
https://apps.apple.com/au/app/duolingo-abc-learn-to-read/id1440502568
Заявки фрилансеров
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