Сделать простой quiz по изучению 5 цифр английского языка для детей

Стек:

html5+js+css+json

всю структуру quiz хранить в файле формата json

Логика работы:

1. Открывается страница и один раз, после загрузки воспроизводится звуковой файл с числом, изображенным на картинке

2. При нажатии на саму картинку, повторно, воспроизводится звуковой файл с числом, изображенным на картинке

3. При выборе варианта ответа, воспроизводится звуковой файл связанный с этим ответом, если ответ правильный, то кнопка подсвечивается зеленым цветом, если нет, то красным

4. Если выбран правильный ответ, то далее открывается страница со следующим числом

Числа берем отсюда:

https://giphy.com/gifs/studiosoriginals-numbers-gilphabet-l0ExncehJzexFpRHq

Звуки берем отсюда:

http://www.study-languages-online.com/ru/en/kids-lesson.html?topic=numbers_1-10#tab=1

Используемый шрифт:

Seymour One

Расположение элементов указано в приложении.

Что хотелось бы на выходе:

https://apps.apple.com/au/app/duolingo-abc-learn-to-read/id1440502568