Сверстать ландинг.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен19 заявок420 просмотров

Здравствуйте. Сверстать ландинг. Адаптивный под все устройства, все предоставлю исполнителю. Макет в PSD.

5 лет назад
guest_15934096469169
5 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

pihluk
Никита 
36 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
5 лет назад
$5
2 дня
Escrow
Рекомендую, очень быстро, даже раньше срока, все отлично, всегда на связи.
Заказчик хороший, рекомендую.

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