Поправить скорость загрузки страницы

Требуется профессиональная АДАПТИВНАЯ верстка сайта 1. Возможность исправить css файл в будущем. Не сжатый файл css 2. Подготовка svg файлов 3. CSS 3 — градации, тени, сглаживание, фильтры, трансформации. ...
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