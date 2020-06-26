Переделать шаблон под dle

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки1183 просмотра

Здравствуйте.

Убедительная просьба читать внимательно задание!

1.) Есть html шаблон лендинг и есть более расширенная версия этого же шаблона работающая на modx revolution

2.) Требуется переделать шаблон под dle, тоесть сделать полную копию, рип не рассматривать!

3.) Требуется человек профессионал своей работы

4.) Указывайте сроки, стоимость и портфолио проделанных работ в данной сфере!

5.) Все ссылки на шаблон и сайт будут предоставлены в личке.

DLEHTMLMODX
5 лет назад
Roma-Dodger
Роман 
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