Добрый вечер! Нужно сверстать одностраничник и посадить на drupal по макету и тех заданию. Макет сайта здесь https://dropmefiles.com/xzDQv Тех задание прикрепляю. Сразу указывайте цену и сроки. Без ...
Переделать шаблон под dle
Здравствуйте.
Убедительная просьба читать внимательно задание!
1.) Есть html шаблон лендинг и есть более расширенная версия этого же шаблона работающая на modx revolution
2.) Требуется переделать шаблон под dle, тоесть сделать полную копию, рип не рассматривать!
3.) Требуется человек профессионал своей работы
4.) Указывайте сроки, стоимость и портфолио проделанных работ в данной сфере!
5.) Все ссылки на шаблон и сайт будут предоставлены в личке.
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