Сверстать три письма

Всем добрый день.

Нужно сверстать три html-письма. Они почти идентичны, лишь слегка меняется контент.

Дизайн прикрепил ниже.

От вас ожидаю оценку в заявке. Буду рад предложениям выполнения за хороший отзыв :)

Если специализируетесь на html-письмах, то буду скидывать еще задачки по ним.

Если еще и сайты верстаете, то тоже можем найти точки пересечения.