Сверстать три письма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок423 просмотра

Всем добрый день. 

Нужно сверстать три html-письма. Они почти идентичны, лишь слегка меняется контент.

Дизайн прикрепил ниже.

От вас ожидаю оценку в заявке. Буду рад предложениям выполнения за хороший отзыв :)

Если специализируетесь на html-письмах, то буду скидывать еще задачки по ним.

Если еще и сайты верстаете, то тоже можем найти точки пересечения.

HTML
5 лет назад
SergAgency
Сергей 
29 лет
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4 месяца назад

Выбранный исполнитель

dmitry_musaev
Дмитрий 
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год назад
5 лет назад
$50
2 дня
Escrow
Все прошло отлично. Выполнено оперативно, качественно, с доработкой деталей. Рекомендую и сам буду сотрудничать :)
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