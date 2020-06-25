Сверстать главную страницу на Opencart 3

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Закрыт3 заявки547 просмотров

1. Сверстать Главную страницу и натянуть на Главную страницу по заголовке Opencart 3 (или сразу на заголовку): https://dropmefiles.com/I5sDM

Если у вас ссылки не открываются, используйте VPN

2. Адаптировать под все размеры экранов, начиная от 320px.

3. Меню на мобилках свернуть в бутерброд, как тут: https://bit.ly/2YYgZHD

4. Слайдшоу: http://prntscr.com/t4xg68 ,  http://prntscr.com/t4xgga ,  http://prntscr.com/t4xgpx

4. Эффект блока Результаты как тут: https://1clicktour.com.ua/ (сайт чистый)

5. Портфолио. работы выстраиваются в 3 колонки в низ.. При клике на кнопку "Look more" разворчивается блок больше.. становится видно доп. работы.. При пофторном блоке - еще подгружаются.

6. Форма для консультации - сверстать и поставить функционал по инструкции: https://dropmefiles.com/Sv4TA

7. Кнопка "Get a consultation" - всплывающее окно формата: http://prntscr.com/t4xc2b - функцию отправки письма ту же прикрепить.

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От исполнителя интересует:

1. Опыт работы на Joomla.

2. Опыт верстки.

3. Примеры толковой верстки.

4. Бюджет.

5. Сроки.

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Всем спасибо за внимание!

JoomlaOpencart
5 лет назад
venger
Тарас 
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