Обновить верстку и добавить блоки - Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок534 просмотра

Всем здравствуйте.

Сайт на joomla: https://bit.ly/2NlJiu5

Нужно обновить Главную страницу (добавить блоки, обновить верстку). Дизайн: https://dropmefiles.com/B7McU (у кого не открывается - через VPN)

Нужно по обновленному дизайну Главной страницы сделать правки и добавить блоки.

Дизайн во вложении. Исходник имеется, отправлю исполнителю.

Из пожеланий:

1. Адаптировать по все размеры экранов, начиная от 320px.

2. Добавить в шапку блок Поиска (чтобы работал стандартный Джумловский поиск).

3. Немного Слайдер в верстке поправить.

4. Результаты - статичный блок.

5. Преимщущетсва (Белый блок иконок) - статичный блок.

6. Темы публикаций. 

- Картинки в виде ссылок на страницы https://bit.ly/2YW87lI (можно на данной стрницы вставить id под публикации, а в ссылки привязать эти id через # для прокрутки).

- Кнопки "Принять участие" будут иметь ссылки аналогично странице https://bit.ly/2YW87lI

7. Последняя публикация.

- Картинка статичная (без ссылки).

- Кнопки аналично странице https://bit.ly/2YW87lI

8. Для публикации необходимо - статичный блок.

9. Нам благодарны - слайдер обычный с прокруткой по 1 автору. При адаптации ставим 2 видимые, потом 1 видимый. Обычный owl-caroudel поставить.

10. Благодарность. Картинка Благодарности - свплывающий попап с увеличенной картинкой.

11. Наши партнеры - логотипы в виде ссылок. Ссылки на текущем сайте есть (на Главной).

12. Новости компании, Новости обращования россии - обычные 2 разные разделы новостей. 

- При клике на новость открываем страницу с новостью (Картинка, Название, Дата, Полный текст).

- Прокручиваются на 1 новость

- На мелких экранах 1 новость на слайд

13. Текстовый блок с тенькой угасающей тенькой.

- При клике на нкопку "Подробнее" разворачивается текст больше.. При повторном клике - еще больше. В конце кнопка просто удаляем (или заменятем на кнопку "Свернуть".

14. Футер - поправить колонки в верстке.

-------------------

От исполнителя интересует:

1. Опыт работы на Joomla.

2. Опыт верстки.

3. Примеры толковой верстки.

4. Бюджет.

5. Сроки.

-------------------

Всем спасибо за внимание!

Joomla
5 лет назад
venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
5 лет назад
Евгений
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
час назад
10 отзывов(-3)
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка макета из фигмы под WP

    $40

    Сверстать макет из фигмы. Адаптировать под Wordpress + мобильная версия. Добавить анимации в макет, покажу пример. Сверстать статическую страницу. Сверстать карточку товара. Форма заказать в 1клик, заявки на почту.

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Адаптивная верстка сайта

    Добрый день! Ищем верстальщика, готового оперативно включиться в работу над проектом. Большой объем. Поэтапная оплата. Есть готовые psd-макеты.

    HTML-верстка75 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доверстать макеты на WP, сделать правки по верстке. Оплата почасовая

    Доброго времени суток! Ищу верстальщика, чтобы доделать макеты на сайте на WordPress, а также сделать адаптив. Оплату за правки предлагаю почасовую, или сдельную, как удобно. Работы на 1-2 дня максимум ...

    WordPress
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Небольшая табличка

    Нужно срочно сделать небольшую прайс табличку. Работа на несколько минут (код должен быть в одном html файле).

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка страниц

    Сверстать страницы сайта. Верстаем только сайт(вкладка десктоп и мобайл). От вас цена и сроки. Оплата по факту. Макеты приложил ниже.  Адаптив обязательно https://www.figma.com/file/ZiGMbKwxqYp0xjxVisHw6O/Chargefon?node-id=150%3A0 Без отзывов не работаю

    Node.js
    HTML-верстка39 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка лендинга

    Здравствуйте! Нужно сверстать адаптивно страницу длинной в 6 экранов (тротуарная плитка), макет предоставлю в PSD. Есть выпадающий список (опции) – размеры бордюров, плиток и т.п , выбор из которого изменяет цену, слайдер, гугл ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Срочная верстка лендинга

    Необходимо сверстать лендинг из 5 экранов за 2 дня. Рассматриваем только опытных фронтов. Старт - сегодня. Просьба сразу отправлять гит и ссылки на работы. ...

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поправить вёрстку менюшки

    Добрый день. Требуется сделать сайту https://clck.ru/PAria по клику на кнопку "меню" в липкой шапке разворачивание бокового меню справа для навигации по разделам, как на мобильной версии. У нас уже присутствует этот функционал для ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад