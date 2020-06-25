Сверстать макет из фигмы. Адаптировать под Wordpress + мобильная версия. Добавить анимации в макет, покажу пример. Сверстать статическую страницу. Сверстать карточку товара. Форма заказать в 1клик, заявки на почту.
Обновить верстку и добавить блоки - Joomla
Всем здравствуйте.
Сайт на joomla: https://bit.ly/2NlJiu5
Нужно обновить Главную страницу (добавить блоки, обновить верстку). Дизайн: https://dropmefiles.com/B7McU (у кого не открывается - через VPN)
Нужно по обновленному дизайну Главной страницы сделать правки и добавить блоки.
Дизайн во вложении. Исходник имеется, отправлю исполнителю.
Из пожеланий:
1. Адаптировать по все размеры экранов, начиная от 320px.
2. Добавить в шапку блок Поиска (чтобы работал стандартный Джумловский поиск).
3. Немного Слайдер в верстке поправить.
4. Результаты - статичный блок.
5. Преимщущетсва (Белый блок иконок) - статичный блок.
6. Темы публикаций.
- Картинки в виде ссылок на страницы https://bit.ly/2YW87lI (можно на данной стрницы вставить id под публикации, а в ссылки привязать эти id через # для прокрутки).
- Кнопки "Принять участие" будут иметь ссылки аналогично странице https://bit.ly/2YW87lI
7. Последняя публикация.
- Картинка статичная (без ссылки).
- Кнопки аналично странице https://bit.ly/2YW87lI
8. Для публикации необходимо - статичный блок.
9. Нам благодарны - слайдер обычный с прокруткой по 1 автору. При адаптации ставим 2 видимые, потом 1 видимый. Обычный owl-caroudel поставить.
10. Благодарность. Картинка Благодарности - свплывающий попап с увеличенной картинкой.
11. Наши партнеры - логотипы в виде ссылок. Ссылки на текущем сайте есть (на Главной).
12. Новости компании, Новости обращования россии - обычные 2 разные разделы новостей.
- При клике на новость открываем страницу с новостью (Картинка, Название, Дата, Полный текст).
- Прокручиваются на 1 новость
- На мелких экранах 1 новость на слайд
13. Текстовый блок с тенькой угасающей тенькой.
- При клике на нкопку "Подробнее" разворачивается текст больше.. При повторном клике - еще больше. В конце кнопка просто удаляем (или заменятем на кнопку "Свернуть".
14. Футер - поправить колонки в верстке.
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От исполнителя интересует:
1. Опыт работы на Joomla.
2. Опыт верстки.
3. Примеры толковой верстки.
4. Бюджет.
5. Сроки.
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Всем спасибо за внимание!
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