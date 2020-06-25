Обновить верстку и добавить блоки - Joomla

Всем здравствуйте.

Сайт на joomla: https://bit.ly/2NlJiu5

Нужно обновить Главную страницу (добавить блоки, обновить верстку). Дизайн: https://dropmefiles.com/B7McU (у кого не открывается - через VPN)

Нужно по обновленному дизайну Главной страницы сделать правки и добавить блоки.

Дизайн во вложении. Исходник имеется, отправлю исполнителю.

Из пожеланий:

1. Адаптировать по все размеры экранов, начиная от 320px.

2. Добавить в шапку блок Поиска (чтобы работал стандартный Джумловский поиск).

3. Немного Слайдер в верстке поправить.

4. Результаты - статичный блок.

5. Преимщущетсва (Белый блок иконок) - статичный блок.

6. Темы публикаций.

- Картинки в виде ссылок на страницы https://bit.ly/2YW87lI (можно на данной стрницы вставить id под публикации, а в ссылки привязать эти id через # для прокрутки).

- Кнопки "Принять участие" будут иметь ссылки аналогично странице https://bit.ly/2YW87lI

7. Последняя публикация.

- Картинка статичная (без ссылки).

- Кнопки аналично странице https://bit.ly/2YW87lI

8. Для публикации необходимо - статичный блок.

9. Нам благодарны - слайдер обычный с прокруткой по 1 автору. При адаптации ставим 2 видимые, потом 1 видимый. Обычный owl-caroudel поставить.

10. Благодарность. Картинка Благодарности - свплывающий попап с увеличенной картинкой.

11. Наши партнеры - логотипы в виде ссылок. Ссылки на текущем сайте есть (на Главной).

12. Новости компании, Новости обращования россии - обычные 2 разные разделы новостей.

- При клике на новость открываем страницу с новостью (Картинка, Название, Дата, Полный текст).

- Прокручиваются на 1 новость

- На мелких экранах 1 новость на слайд

13. Текстовый блок с тенькой угасающей тенькой.

- При клике на нкопку "Подробнее" разворачивается текст больше.. При повторном клике - еще больше. В конце кнопка просто удаляем (или заменятем на кнопку "Свернуть".

14. Футер - поправить колонки в верстке.

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От исполнителя интересует:

1. Опыт работы на Joomla.

2. Опыт верстки.

3. Примеры толковой верстки.

4. Бюджет.

5. Сроки.

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Всем спасибо за внимание!