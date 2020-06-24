Небольшая табличка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки667 просмотров

Нужно срочно сделать небольшую прайс табличку. Работа на несколько минут (код должен быть в одном html файле). 

HTML
5 лет назад
timur_math
Тимур 
52 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

arthur_freelance
Артур 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$1
1 день
Escrow
Отличный исполнитель, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Хороший заказчик, работать можно.

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HTML-верстка
arthur_freelance
Артур 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
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