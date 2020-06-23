Создать аналог страницы

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок322 просмотра

Задачи: 

1. Создать такую же страницу (квиз) как https://sodalit.com.ua/calculator. Адаптивную. С возможностью получения заявок на почту.

2. Натянуть на smc 

3. Загрузить на хостинг.

Жду от вас предложений и рекомендаций. 

5 лет назад
guest_15929233955248
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Заявки фрилансеров

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