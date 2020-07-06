Согласно ТЗ необходимо доверстать вёрстку bootstrap + adaptive, так что бы текущие стили не поехали. Ссылки по запросу. Срок 1 день. Git. Объём 3 страницы, 2 новых блока и по мелочи.
Flash в HTML5
Добрый вечер, нужно вот это:
https://www.spanisch-lehrbuch.de/spaziergang/pfotogeschichte7/spanisch_lernen_online_bildband7.htm
Написанное на флеше, написать в HTML5. Главное тут сам HTML, а что еще надо решать вам уже самим CSS или JavaScript, я в это не особо силен.
Сделать надо не все 19 слайдов, а только первые три.
Желательно с оптимизаций под мобильные устройства.
Все исходные файлы будут предоставлены. Напишите пожалуйста сразу сколько по времени у вас это займет и сколько вы хотите за этот проект.
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