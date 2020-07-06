Flash в HTML5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки585 просмотров

Добрый вечер, нужно вот это:

https://www.spanisch-lehrbuch.de/spaziergang/pfotogeschichte7/spanisch_lernen_online_bildband7.htm

Написанное на флеше, написать в HTML5. Главное тут сам HTML, а что еще надо решать вам уже самим CSS или JavaScript, я в это не особо силен.

Сделать надо не все 19 слайдов, а только первые три.

Желательно с оптимизаций под мобильные устройства.

Все исходные файлы будут предоставлены. Напишите пожалуйста сразу сколько по времени у вас это займет и сколько вы хотите за этот проект.

CSSHTMLJavaScript
5 лет назад
WebTec-Agentur
40 лет
6 лет в сервисе
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

BMDBMW
Баха 
26 лет
8 лет в сервисе
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11 часов назад
5 лет назад
$30
2 дня
Выполнил все на 5+
Хорошо сработались, интересная была задача. Рекомендую заказчика, очень понимающий человек!

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Адам
 
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