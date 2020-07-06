Flash в HTML5

Добрый вечер, нужно вот это:

https://www.spanisch-lehrbuch.de/spaziergang/pfotogeschichte7/spanisch_lernen_online_bildband7.htm

Написанное на флеше, написать в HTML5. Главное тут сам HTML, а что еще надо решать вам уже самим CSS или JavaScript, я в это не особо силен.

Сделать надо не все 19 слайдов, а только первые три.

Желательно с оптимизаций под мобильные устройства.

Все исходные файлы будут предоставлены. Напишите пожалуйста сразу сколько по времени у вас это займет и сколько вы хотите за этот проект.