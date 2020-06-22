Легкая верстка адаптивной формы

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки383 просмотра

Оплата только на ПриватБанк или Монобанк.

Нужна верстка 2х маленьких окошек. Адаптивная, PSD нет, верстаем на глаз по картинке )

Название классов скажу в телеграме, так же скину ссылку на логотип.

Сделать нужно за пару часов.

5 лет назад
Sonitta
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mrAzay
26 лет
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4 года назад
5 лет назад
$5
1 день
Escrow
Все быстро и хорошо...
Все отлично.

Заявки фрилансеров

Сергий
 
36 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Егор
 
27 лет
5 лет в сервисе
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5 лет назад
mrAzay
26 лет
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Артур
 
27 лет
5 лет в сервисе
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2 года назад
9 отзывов
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