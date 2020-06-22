Сверстать отдельно 2 сайта, web и мобилку, можно на BS4. Попапы, комбобоксы, календарик, все должно работать с примерами использования.
Легкая верстка адаптивной формы
Оплата только на ПриватБанк или Монобанк.
Нужна верстка 2х маленьких окошек. Адаптивная, PSD нет, верстаем на глаз по картинке )
Название классов скажу в телеграме, так же скину ссылку на логотип.
Сделать нужно за пару часов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $400HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно внести правки в сайт opencv.org/anniversary. Описание правок: https://www.notion.so/Anniversary-0b71311e7eb14b139631c40b1f7ec460 Дизайн: https://www.figma.com/file/uQku71ZnewkaSdnBIUbqyR/OpenCV-20?node-id=357%3A29HTML-верстка6 заявокЗакрыт5 лет назад
Верстка одной страницы 3 экрана макет в adobe xd присылайте примеры работЗавершен5 лет назад
Просьба писать только тем, у кого реально есть опыт верстки с использованием технологии AMP (Accelerated mobile pages)! Пожалуйста, предоставьте 3 сверстанных Вами проекта с помощью AMP, в качестве примера, чтобы можно было оценить Вашу ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт5 лет назад
На сегодня ищем хорошего верстальщика, который сможет сверстать эти легенькие шаблоны сайта с зеркалом бк леон https://betjsecret.ru/zerkala-leon-zerkalo/ на сегодня и натянуть его на нашу админку Modx.HTML-верстка14 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, ищу верстальщика, который уже давно в теме и может быстро и качественно сверстать сайт по макетам PSD. Бюджет выше среднего, но нужен проф, с положительными отзывами. Оплата возможна только ...Завершен5 лет назад
Добрый день. Есть готовый дизайн интернет-магазина мебели. Скриншоты страниц приложил в архиве. Сами макеты сделаны в Figma. Нужна адаптивная верстка макетов под десктоп (1280-1440 и 1440+) и мобилки (320+) а также натяжка на CMS. ...HTML-верстка11 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день. Сайт html. Нужно добавить политику конфиденциальности в футер.Завершен5 лет назад
Задача — сверстать 3 страницы форума. Адаптивно, кроссбраузерно. Хотим найти верстальщика, с которым будем работать постоянно, заказов у нас много. Часто верстка с нуля, иногда доработки по текущим проектам. Приоритет: использование ...HTML-верстка44 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется сверстать простой лендинг пейдж, 10 экранов. Макеты вёрстки пришлю лично в личные сообщения. Буду выбирать по соотношению цена-сроки-качество.Завершен5 лет назад