Верстка 3 страниц форума

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Закрыт44 заявки1264 просмотра

Задача — сверстать 3 страницы форума.

Адаптивно, кроссбраузерно.

Хотим найти верстальщика, с которым будем работать постоянно, заказов у нас много. Часто верстка с нуля, иногда доработки по текущим проектам. Приоритет: использование сетки bootstrap 4. Будем рады умению работать с vuetify.

Bootstrap
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triadaseo
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