Нужна профессиональная верстка. Оплата на р/с в руб

Добрый день, ищу верстальщика, который уже давно в теме и может быстро и качественно сверстать сайт по макетам PSD.

Бюджет выше среднего, но нужен проф, с положительными отзывами.

Оплата возможна только на р/с в российских рублях, так что пишите, у кого есть такая возможность принять деньги на счет.

Рассмотрю все ваши предложения с конкретной ценой за данную работу.

Макет прикреплен.

Что наиболее важно:

1. Проверка на валидацию верстки во всех основных браузерах, включая IE11, iphone5+ и выше, android.

Это ведь сервис, тут главное, чтобы верстка работала везде, полных адаптив

на любых разрешениях, и на любых устройствах, хоть на телевизоре,

поэтому нужна максимальная совместимость с современными стандартами

верстки. Постараться по минимуму использовать JS, только там где без

него реально не обойтись.

Нужна 100% резина, чтобы можно было менять местами любые блоки, добавлять любой количество контента и при этом не

было откровенных багов, вроде наползания текста на соседние элементы,

горизонтального скроллинга и т.п. За каждый пиксель не цепляюсь, тут

важно общее качество верстки, чтобы все надежно отрабатывало при разном

контенте.

2. Важно обеспечить GooglePageSpeed в зеленой зоне в мобильной версии на любой странице, это принципиально для SEO.

3. БЭМ + MobileFirst, сначала верстаем только мобильный вид, потом

согласуем, только потом остальное, в файле верстке изначально должны

грузиться правила для мобил, для декстопа – уже правки стилей для них.

4. Стили верстки для каждой страницы фронтенда должны быть свои, то есть

не нужно загружать в категории те стили, шрифты, скрипты, которые нужны

только на страницах товаров + возможно использование какого-то общего

файла стилей (тут уже как подскажете, важно, чтобы на других страницах

не было стилей верстки и скриптов, не относящихся к ним). Для админки

это неважно, там можно делать один файл.

5. При этом файлов верстки каждой страницы должно быть два: start.css (небольшой файл, только то,

что входит в первый экран), затем уже остальные стили верстки, которые

будут загружаться отложенно, иначе высокого page speed не получить. Для

админки это также неважно.

6. В интерфейсе только одна картинка – логотип, все остальные графические элементы – иконки svg или стили css.

7. Какие-то стандарные библиотеки типа bootstrap, fontawesome или jquery

на фронтенде не нужны, потому что они громоздкие, а из них максимум 2-3%

кода использоваться будет. Нужно выбрать те иконки или скрипты, которые

используются в макете и задействовать только их. А вот в админ части

можно использовать fontawesome 6 free или jquery, тут уже скорость не

так критична.

8. Шрифты и любые библиотеки (если без каких-то не обойтись – нужно будет заранее обсудить отдельно) загружать только локально.

9. Верстка должна получиться в итоге полностью рабочей, чтобы куда я не

кликаю – все работает, формы открываются, закрываются, меню

расхлопывается, ссылки реагируют, если идет ожидание загрузки – значит

крутится значок, который показывает что процесс идет, если заполняется

форма, то идет и валидация и т.п. Всего в макете не учтешь, важно об

этом подумать на этапе верстки.

10. Макет сделан в минималистичном стиле, но если вы найдете, где что-то можно еще урезать, будет хорошо :)

Что еще важно:

В процессе работы и согласования что-то наверняка надо будет переделать,

что-то подправить, возможно, будет найдено более простое и лучшее

решение и поэтому какие-то правки, как мне кажется, будут.

Чтобы реагировать на них спокойно, прошу сразу заложить это в цену работ,

только, пожалуйста, без фанатизма ))), чтобы вносить изменения

конструктивно.

Возможно, и не понадобится ничего, но лучше предусмотреть этот момент.

Предлагаю такой порядок работы:

1) обсуждение, выбор исполнителем.

2) вы присылаете ваш договор, в него кроме общих положений надо включить это техзадание, я смотрю, подписываю.

3) согласовываем первую сверстанную страницу, вносим коррективы при

необходимости, я тестирую ее в разных браузерах, на скорость и т.п.

4) после чего я могу сделать предоплату 50%, вы делаете всю остальную

работу, присылаете, я тестирую в течение недели, затем оплачиваю

остаток, подписываю акт, обмениваемся оригиналами документов, закрываю

проект на бирже.

Будут вопросы, пишите.