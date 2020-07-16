Сверстать отдельно 2 сайта, web и мобилку, можно на BS4. Попапы, комбобоксы, календарик, все должно работать с примерами использования.
Нужна профессиональная верстка. Оплата на р/с в руб
Добрый день, ищу верстальщика, который уже давно в теме и может быстро и качественно сверстать сайт по макетам PSD.
Бюджет выше среднего, но нужен проф, с положительными отзывами.
Оплата возможна только на р/с в российских рублях, так что пишите, у кого есть такая возможность принять деньги на счет.
Рассмотрю все ваши предложения с конкретной ценой за данную работу.
Макет прикреплен.
Что наиболее важно:
1. Проверка на валидацию верстки во всех основных браузерах, включая IE11, iphone5+ и выше, android.
Это ведь сервис, тут главное, чтобы верстка работала везде, полных адаптив
на любых разрешениях, и на любых устройствах, хоть на телевизоре,
поэтому нужна максимальная совместимость с современными стандартами
верстки. Постараться по минимуму использовать JS, только там где без
него реально не обойтись.
Нужна 100% резина, чтобы можно было менять местами любые блоки, добавлять любой количество контента и при этом не
было откровенных багов, вроде наползания текста на соседние элементы,
горизонтального скроллинга и т.п. За каждый пиксель не цепляюсь, тут
важно общее качество верстки, чтобы все надежно отрабатывало при разном
контенте.
2. Важно обеспечить GooglePageSpeed в зеленой зоне в мобильной версии на любой странице, это принципиально для SEO.
3. БЭМ + MobileFirst, сначала верстаем только мобильный вид, потом
согласуем, только потом остальное, в файле верстке изначально должны
грузиться правила для мобил, для декстопа – уже правки стилей для них.
4. Стили верстки для каждой страницы фронтенда должны быть свои, то есть
не нужно загружать в категории те стили, шрифты, скрипты, которые нужны
только на страницах товаров + возможно использование какого-то общего
файла стилей (тут уже как подскажете, важно, чтобы на других страницах
не было стилей верстки и скриптов, не относящихся к ним). Для админки
это неважно, там можно делать один файл.
5. При этом файлов верстки каждой страницы должно быть два: start.css (небольшой файл, только то,
что входит в первый экран), затем уже остальные стили верстки, которые
будут загружаться отложенно, иначе высокого page speed не получить. Для
админки это также неважно.
6. В интерфейсе только одна картинка – логотип, все остальные графические элементы – иконки svg или стили css.
7. Какие-то стандарные библиотеки типа bootstrap, fontawesome или jquery
на фронтенде не нужны, потому что они громоздкие, а из них максимум 2-3%
кода использоваться будет. Нужно выбрать те иконки или скрипты, которые
используются в макете и задействовать только их. А вот в админ части
можно использовать fontawesome 6 free или jquery, тут уже скорость не
так критична.
8. Шрифты и любые библиотеки (если без каких-то не обойтись – нужно будет заранее обсудить отдельно) загружать только локально.
9. Верстка должна получиться в итоге полностью рабочей, чтобы куда я не
кликаю – все работает, формы открываются, закрываются, меню
расхлопывается, ссылки реагируют, если идет ожидание загрузки – значит
крутится значок, который показывает что процесс идет, если заполняется
форма, то идет и валидация и т.п. Всего в макете не учтешь, важно об
этом подумать на этапе верстки.
10. Макет сделан в минималистичном стиле, но если вы найдете, где что-то можно еще урезать, будет хорошо :)
Что еще важно:
В процессе работы и согласования что-то наверняка надо будет переделать,
что-то подправить, возможно, будет найдено более простое и лучшее
решение и поэтому какие-то правки, как мне кажется, будут.
Чтобы реагировать на них спокойно, прошу сразу заложить это в цену работ,
только, пожалуйста, без фанатизма ))), чтобы вносить изменения
конструктивно.
Возможно, и не понадобится ничего, но лучше предусмотреть этот момент.
Предлагаю такой порядок работы:
1) обсуждение, выбор исполнителем.
2) вы присылаете ваш договор, в него кроме общих положений надо включить это техзадание, я смотрю, подписываю.
3) согласовываем первую сверстанную страницу, вносим коррективы при
необходимости, я тестирую ее в разных браузерах, на скорость и т.п.
4) после чего я могу сделать предоплату 50%, вы делаете всю остальную
работу, присылаете, я тестирую в течение недели, затем оплачиваю
остаток, подписываю акт, обмениваемся оригиналами документов, закрываю
проект на бирже.
Будут вопросы, пишите.
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