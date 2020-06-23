Верстка одной страницы

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Завершен12 заявок535 просмотров

Верстка одной страницы 3 экрана

макет в adobe xd

присылайте примеры работ

5 лет назад
AlonaM
30 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

tkachuk_v
31 год
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
$20
1 день
Escrow
Отличный исполнитель. хорошая коммуникация. быстрое исполнение. всем рекомендую
Все хорошо. Отличный заказчик, всегда была на связи. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Виктор
 
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5 лет в сервисе
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2 года назад
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