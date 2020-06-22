Внести правки в сайт на wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок673 просмотра

Нужно внести правки в сайт opencv.org/anniversary

Описание правок: https://www.notion.so/Anniversary-0b71311e7eb14b139631c40b1f7ec460

Дизайн: https://www.figma.com/file/uQku71ZnewkaSdnBIUbqyR/OpenCV-20?node-id=357%3A29

Node.jsOpenCVWordPress
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annapetrovicheva
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