Kosmos_West

Специалист IT - Helpdesk

Высшее образование Магистр

2011

Саратовский Государственный Технический

Факультет Электронной техники и Приборостроения, Магистра техники и технологии - Информатика и вычислительная техника

2009

Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, Уральск

Нефтегазовое дело, Нефтегазовое дело

2006

Государственный Уральский колледж газа, нефти и отраслевых технологии

Технико – механическое, Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Повышение квалификации, курсы

2016

Language Link

Language Link, Курсы Английского языка !!! English www.languagelink.ru

2015

Республиканский институт профессионального образования г. Минск (Республика Беларусь)

Республиканский институт профессионального образования, Свидетельство – УО Организация и методика производственного обучения

2014

Тренинг-центр «Холдинг « Кәсіпқор»

Тренинг-центр «Холдинг « Кәсіпқор», ( Курсы повышения квалификации для преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения колледжей )

2014

Тренинг-центр «Холдинг « Кәсіпқор»

Тренинг-центр «Холдинг « Кәсіпқор», « Challenger » Certificate of Participation (Professional Development in Modern Approaches to Vocational Teaching and Learning )

2012

Учебный центр LLP«YULANIL»

Учебный центр LLP«YULANIL», Курс «Компьютерное проектирование AutoCAD , 3D Max »

2012

Учебный центр LLP«YULANIL»

Учебный центр LLP«YULANIL», Курс «1C Предприятие V8.1»

2011

18 Профессиональный лицей

18 Профессиональный лицей, Оператор электронно -вычислительных машин

2011

Учебный центр «ANDAS»

Учебный центр «ANDAS», Курс «Английского языка» (уровень начинающий)

Опыт работы

Республиканский высший технический колледжУральск, www.rzhtk.kzОбразовательные учрежденияСпециалист IT + Преподаватель информатикиОблуживание сайта, Joomla НОБД- база данных, Platonus проведение тестирование студентов колледжа,

облуживание компьютеров , Google Classroom, преподавание по специальных дисциплин, и тд,

2019 ТУРАГЕНТСТВО ПОЕХАЛИ С НАМИ УРАЛЬСК 1Уральск, www.travelsnami.kzУслуги для населенияСпециалист SMMОбслуживание сайта HTML - CSS

продвижение рекламы Facebook + Instagramm работа в CorelDraw X7 + Canva 2018ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ЖАНГИР ХАНАУральск, new.wkau.kz/index.php/kz/Преподаватель информатикиОсновными направлениями деятельности учителя информатики являются:

Обучение и воспитание обучающихся с учетом специфик предмета информатики и возраста обучающихся;2018Городская поликлиника №6Уральск, zkogp6.kzМедицина, фармацевтика, аптеки... Показать ещеСпециалист IT - HelpdeskСпециалист IT - Helpdesk2017U-Partners " Центр компьютерного тестирование "Уральск, ustudy.kzОбразовательные учреждения... Показать ещеСпециалист IT - операторПрофессиональное знание

компьютерного оборудования,

программного обеспечения

техническая поддержка пользователей;2017 Потребительский кооператив граждан “ Свой ДОМ kz ”Уральск, www.svoi-dom.kzСтроительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование... Показать ещеCOREL DRAW - дизайнер !Corel DRAW - дизайнер !

2016

Колледж Евразийского гуманитарного института

Нур-Султан, keagi.kz

Образовательные учреждения

Специалист технической поддержки / Преподаватель специальных дисциплин «Информационные системы»

1.Специалист технической поддержки

2.Преподаватель специальных дисциплин «Информационные системы»2015 ГККП« Бокейординский колледж »Образовательные учреждения... Показать ещеПреподаватель специальных дисциплин Оператор ЭВМ1.Специалист технической поддержки

2.Преподаватель специальных дисциплин

«Оператор ЭВМ»2013ГККП« Бокейординский колледж »Образовательные учреждения... Показать ещеМастер производственного обучения «Оператор ЭВМ»Мастер производственного обучения «Оператор ЭВМ»2011Бокейординский район- ЦРБМедицина, фармацевтика, аптеки... Показать ещеСпециалист технической поддержки / Специалист программного обеспечения1.Специалист технической поддержки

2.Специалист программного обеспечения2007СОШ им М. МаметоваОбразовательные учреждения... Показать ещеОператор ПК – Лаборант1.Оператор ПК – Лаборант

2. Инженер ПК- Python программирование (средний уровень)

- ADOBE DREAMWEAVER - 2019 Adobe Muse CC - 2018

- HTML - CSS , Saola Animate

- Wordpress +Wix

- Incomedia WebSite X5 ,Nicepage Website X5 Joomla

- Joomla создание сайтов (продвинутый уровень)

- Yandex-Site Turbo

- Google Site Google Form

- Java программирование

- Google Analytics, Google Adwords, Yandex Direct,

- Creating web sites ! конструкторы SimpleSite, Wix и.т.д

- Microsoft Office : Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote, Access, InfoPath, Designer ,Publisher ,SharePoint, Workspace

- Microsoft Visio - векторный графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем для Windows.

- Hardware / Software / Сборка ПК модернизация компьютерных устройcтв. Работа с реестром.

- Настройка беспроводной связи Wi-fi точек доступа.

- Настройка и установка сетевых принтеров, сканеров,

- Установка и сопровождение ОС.

- Установка пакетов прикладных программ!

- «Компьютерное проектирование - AutoCAD 3D max (Сертификат)T-FLEX CAD» SketchUp Pro-2013 Дизайн Интерьера - 3D, PRO100, "

- Дизайн 3В моделирование проектирование"planner 5d"

- 3D-анимация 3DS Max, Autodesk 3D Maya / Blender

- Corel - Aftershot Pro 3(фото редактор)

- 1C Предприятие V8.1 - Бухгалтерия 8 0 курс(Сертификат)

- 1С:Предприятие 8. WMS Логистика. Управление складом

- PREZI- Сильные навыки общения и навыки презентации.

- Microsoft_Windows инсталляция установка программного обеспечения (различных версий).!

- Knowledge of Windows 8, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Windows 2003 Server, MS Office applications

- OC MS Windows, Linux,Ubuntu, Solaris, Mac OS /FreeBSD/NetBSD/OpenBSD —UNIX® Linux -Minix

- VMware platform virtualization software and services.

- Advanced user of Microsoft Visio

- Настройка, установка, обслуживание компьютеров и периферийных устройств.

- Сборка и модернизация компьютера

Google Docs ,Web – сервер Apache, Sony Vegas,

Rhapsody, UML, ,IDEFO, OPNET IT Guru, Business Studio, Snagit, Openssl, Visual Basic .NET, Phoenix software,

; Анализ веб-сайтов Google Analytics, Seo,

Виртуализация, Безопасность,

Компьютерный видео монтаж (обработка и редактирование видео захват тв-тюнер) Radmin, VPN, DHCP , Helpdesk;

Business Cards MX - программа для создания и проектирования визиток !

Internet communication control, manage, support and troubleshooting. Local Area Connection network development, control, manage, support and troubleshooting Router/Modems/Switches/Patch panels/WiFi access points control, manage, support and troubleshooting. Video/Phone/Skype/Internet conference communication installation and support. Planning and work on expansion of structure of a network.Email support: Website manage and support (together with official support company) Virtualization: Advanced Helpdesk support:Help in performance of difficult feasible tasks regarding Helpdesk

- Creating mobile application !

- 3D Unity - начинающий

- MindManager !

- Pinnacle studio,

- Ulead Video Studio,

- COREL Digital Studio,

- Corel Draw X7

- Corel VideoStudio Pro X4 -

- Ulead VideoStudio 8

- Corel VideoStudio pro 2018

- Corel VideoStudio Ultimate 2020

- CorelCAD 2017

- Active Directory - начинающий

- OpenSSL Шифрование

- AnyDesk,TeamViewer

- LibreOffice 3

- Universal Document Converter

- OpenOffice

- RonyaSoft Poster Printer

- Nero, UltraISO

- Google Analytics GA

- Amadeus - Software

- Microsoft Power BI

- Мегаплан систем управления проектами;

- MS Project 2010 систем управления проектами;

- SAP software Начинающий

- QlikView Начинающий

Компьютерный- английский язык ! и.т.дКлючевые навыки

CorelDRAW

AutoCAD

MS Visio

MS Project

Видеомонтаж

3ds Max

SketchUp

Linux

3D Моделирование

Видеосъемка

Prezi

UML

3D Studio Max

Компьютерное проектирование - AutoCAD

Java Junior

Wifi networks

Pinnacle Studio

Corel VideoStudio Pro X4

Corel Draw X7

SimpleSite

Creating web sites !

3D Unity - Junior !

MS Office

Мегаплан + QlikView -

Windows 7

Английский язык разговорный !

Movavi Video PLUS + Movavi Video Editor

Joomla CMS

Movavi Photo Editor 2020

Corel VideoStudio Ultimate 2020

Знание языков

Казахский — Родной

Английский — C1 — Продвинутый

Русский — C1 — Продвинутый