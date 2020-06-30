Доверстать макет исходя из вёрстки

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок738 просмотров

https://www.figma.com/file/QQcCfoFB5OIWPn7BqldUjZ/аурум-(Copy)?node-id=0%3A1 макеты с всплывающими окнами.

Прикрепил исходник вёрстки

Node.js
5 лет назад
Webigor
Игорь 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

have_a_nice_day
Виктор 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$80
3 дня
К сожалению не справился с работой.
Понимающий заказчик!

Заявки фрилансеров

Мухаммадислом
 
26 лет
5 лет в сервисе
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2 года назад
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Анвар
 
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3 года назад
5 отзывов(-1)
5 лет назад
have_a_nice_day
Виктор 
26 лет
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