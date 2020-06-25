Здравствуйте! Я Виталий)

Новичок в веб-разработке и первоклассный программист в недалекой перспективе. С начала 2019 практикую HTML и CSS, активно изучаю JS/JQuery. Я еще не умею думать на этом языке, но успешно использую готовые решения.

В настоящее время я в активном поиске работы и дополнительных знаний. Очень хочется применить свой опыт в коллективном проекте, что бы делать что то востребованное, перенять опыт более продвинутых коллег, стать выше в профессиональном плане.

Уровень моего владения разработкой можно посмотреть на github.com/affectal

Спасибо)