Aff-p

Виталий Aff-p

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Здравствуйте! Я Виталий)

Новичок в веб-разработке и первоклассный программист в недалекой перспективе. С начала 2019 практикую HTML и CSS, активно изучаю JS/JQuery. Я еще не умею думать на этом языке, но успешно использую готовые решения.

В настоящее время я в активном поиске работы и дополнительных знаний. Очень хочется применить свой опыт в коллективном проекте, что бы делать что то востребованное, перенять опыт более продвинутых коллег, стать выше в профессиональном плане.

Уровень моего владения разработкой можно посмотреть на github.com/affectal

Спасибо)

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esupport
47 лет
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Одностраничник с CV
HTML
Получил то, что хотел Я доволен!
Контакт положительный, оплата вовремя, заказчика рекомендую!
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