Согласно ТЗ необходимо доверстать вёрстку bootstrap + adaptive, так что бы текущие стили не поехали. Ссылки по запросу. Срок 1 день. Git. Объём 3 страницы, 2 новых блока и по мелочи.
Сверстать сайт и натянуть на wp
Сверстать сайт и натянуть на wp
Макет тут https://drive.google.com/drive/folders/1PKbQstvSUDrNlRr-sBC9iLc53wYiY04p
По срокам 2 дня (важно сделать в срок)
Если полностью готовы, напишите "Готов на 100%"
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