Поправить вёрстку менюшки

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Завершен3 заявки312 просмотров

Добрый день.

Требуется сделать сайту https://clck.ru/PAria

по клику на кнопку "меню" в липкой шапке разворачивание бокового меню справа для навигации по разделам, как на мобильной версии.

У нас уже присутствует этот функционал для разрешения экрана менее 991 пикселя, но надо, чтобы она раскрывалась по кнопке "меню" и на 1920 пикселях.

Во вложении скинул, о чем я говорю.

Кнопка "меню" выведена, но не активна. На разрешении 990 и менее всё работает, но увы, скрипт, раскрывающий подразделы в меню, не пашет. И когда менюшка боковая менюшка становится активной, пропадает основное меню из шапки.

Наверняка есть элегантное решение, и задача не оч сложная.

Если можете оперативно поправить, кидайте сумму и сразу делаем.

Также возможны небольшие правки по другим частям вёрстки, но это отдельно.

5 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
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Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$20
2 дня
Escrow
Всё сделано по ТЗ, правки оперативно вносились. Рекомендую Артёма как ответственного исполнителя.
Понравилось работать с Михаилом, четкая постановка задачи, оплата сразу, всегда на связи. Рекомендую!

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