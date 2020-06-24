Поправить вёрстку менюшки

Добрый день.

Требуется сделать сайту https://clck.ru/PAria

по клику на кнопку "меню" в липкой шапке разворачивание бокового меню справа для навигации по разделам, как на мобильной версии.

У нас уже присутствует этот функционал для разрешения экрана менее 991 пикселя, но надо, чтобы она раскрывалась по кнопке "меню" и на 1920 пикселях.

Во вложении скинул, о чем я говорю.

Кнопка "меню" выведена, но не активна. На разрешении 990 и менее всё работает, но увы, скрипт, раскрывающий подразделы в меню, не пашет. И когда менюшка боковая менюшка становится активной, пропадает основное меню из шапки.

Наверняка есть элегантное решение, и задача не оч сложная.

Если можете оперативно поправить, кидайте сумму и сразу делаем.

Также возможны небольшие правки по другим частям вёрстки, но это отдельно.