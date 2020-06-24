Согласно ТЗ необходимо доверстать вёрстку bootstrap + adaptive, так что бы текущие стили не поехали. Ссылки по запросу. Срок 1 день. Git. Объём 3 страницы, 2 новых блока и по мелочи.
Поправить вёрстку менюшки
Добрый день.
Требуется сделать сайту https://clck.ru/PAria
по клику на кнопку "меню" в липкой шапке разворачивание бокового меню справа для навигации по разделам, как на мобильной версии.
У нас уже присутствует этот функционал для разрешения экрана менее 991 пикселя, но надо, чтобы она раскрывалась по кнопке "меню" и на 1920 пикселях.
Во вложении скинул, о чем я говорю.
Кнопка "меню" выведена, но не активна. На разрешении 990 и менее всё работает, но увы, скрипт, раскрывающий подразделы в меню, не пашет. И когда менюшка боковая менюшка становится активной, пропадает основное меню из шапки.
Наверняка есть элегантное решение, и задача не оч сложная.
Если можете оперативно поправить, кидайте сумму и сразу делаем.
Также возможны небольшие правки по другим частям вёрстки, но это отдельно.
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