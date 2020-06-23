Срочная верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки1064 просмотра

Необходимо сверстать лендинг из 5 экранов за 2 дня.

Рассматриваем только опытных фронтов.

Старт - сегодня.

Просьба сразу отправлять гит и ссылки на работы.

Спасибо!

5 лет назад
ggpa
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Анатолий
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Миржахон
 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Данил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Вячеслав
 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
24 дня назад
84 отзыва
5 лет назад
Иван
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
50 отзывов
5 лет назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
5 лет назад
Андрей
 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
65 отзывов
5 лет назад
Эльдар
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
Рома
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
5 лет назад
Евгений
 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
41 отзыв(-1)
5 лет назад
Александр
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
Алексей
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
5 лет назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
5 часов назад
120 отзывов
5 лет назад
ТОП-5
HTML-верстка
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
5 лет назад
Геннадий
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
5 лет назад
Фёдор
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 часа назад
168 отзывов
5 лет назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Адам
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
17 отзывов
5 лет назад
Дмитрий
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
13 отзывов
5 лет назад
Салижан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
5 лет назад
Александр
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
5 лет назад
Максим
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
5 лет назад