Сверстать макет из фигмы. Адаптировать под Wordpress + мобильная версия. Добавить анимации в макет, покажу пример. Сверстать статическую страницу. Сверстать карточку товара. Форма заказать в 1клик, заявки на почту.
Доверстать макеты на WP, сделать правки по верстке. Оплата почасовая
Доброго времени суток!
Ищу верстальщика, чтобы доделать макеты на сайте на WordPress, а также сделать адаптив.
Оплату за правки предлагаю почасовую, или сдельную, как удобно.
Работы на 1-2 дня максимум (по правкам).
Оставляйте заявки. Спасибо!
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