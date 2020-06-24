Доверстать макеты на WP, сделать правки по верстке. Оплата почасовая

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок975 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу верстальщика, чтобы доделать макеты на сайте на WordPress, а также сделать адаптив.

Оплату за правки предлагаю почасовую, или сдельную, как удобно.

Работы на 1-2 дня максимум (по правкам).

Сайт https://ek-autovl.ru/

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