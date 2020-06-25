Срочно. Вёрстка сайта с опытом в Wordpress.

1. Сверстать Главную страницу и натянуть на Главную страницу по заголовке Opencart 3 (или сразу на заголовку): https://dropmefiles.com/I5sDM Если у вас ссылки не открываются, используйте VPN 2. Адаптировать под все размеры экранов, начиная от ...