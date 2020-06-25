Срочно нужно сделать верстку+натяжку на бутсрап 4

$110
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок834 просмотра

Срочно нужно сделать верстку+натяжку на бутсрап4 

и натянуть на сайт написанном на yii2

Yii
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