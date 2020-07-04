Сайт-лендинг, нужно сверстать и посадить на WP. Дизайн простой, нужно сделать как можно скорее. Кандидатам вышлю дизайн в Photoshop
Верстка фильтра товаров
Нужна верстка вот этого макета:
https://www.dropbox.com/s/dl3vtzjfjkk0enf/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%803_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.jpg?dl=0
Предложите цену и сроки.
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