Верстка фильтра товаров

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  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок1268 просмотров

Нужна верстка вот этого макета:

https://www.dropbox.com/s/dl3vtzjfjkk0enf/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%803_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0.jpg?dl=0

Предложите цену и сроки.

5 лет назад
dtx
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

wyzemind
37 лет
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
5 лет назад
$50
2 дня
Результатом очень доволен- рекомендую
Понятные задачи, отличная коммуникация и своевременная оплата. Спасибо за проект!

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