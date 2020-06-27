Нужно сверстать сайт и посадить на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок758 просмотров

Сайт-лендинг, нужно сверстать и посадить на WP.

Дизайн простой, нужно сделать как можно скорее. Кандидатам вышлю дизайн в Photoshop

WordPress
5 лет назад
guest_15931022314692
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5 лет назад

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sagadav_ar
Артур 
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sagadav_ar
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