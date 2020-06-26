Настроить шаблон Joomla! 2.5.6

$3
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки331 просмотр

www.softgold.info: увеличить ширину сайта на 200 пикселей, расширить левую колонку на 20 пикселей, чтобы пункты меню в ней умещались, определить, как можно отредактировать текст в шапке сайта.

Оплата 150 руб. яндекс деньги или на телефон по готовности работы.

Joomla
5 лет назад
MEHOVIK
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад
$3
1 день
Отличный исполнитель, все очень быстро, понимает с полуслова.
Понятное задание, всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Серафим
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Никита
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
11 отзывов
5 лет назад
lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
5 лет назад

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