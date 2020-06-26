Настроить шаблон Joomla! 2.5.6

www.softgold.info: увеличить ширину сайта на 200 пикселей, расширить левую колонку на 20 пикселей, чтобы пункты меню в ней умещались, определить, как можно отредактировать текст в шапке сайта.

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