Всем добрый день. Нужно сверстать три html-письма. Они почти идентичны, лишь слегка меняется контент. Дизайн прикрепил ниже. От вас ожидаю оценку в заявке. Буду рад предложениям выполнения за ...
Сверстать новые страницы
Согласно техническому заданию необходимо доверстать вёрстку bootstrap + adaptive, так что бы текущие стили не поехали и без переписывания всего с нуля.
- Срок 2 дня.
- Git.
- Объём 4 страницы, 3 новых блока и по мелочи.
- Ссылка на ТЗ и готовый сайт по запросу
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