Сверстать новые страницы

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен14 заявок1230 просмотров

Согласно техническому заданию необходимо доверстать вёрстку bootstrap + adaptive, так что бы текущие стили не поехали и без переписывания всего с нуля.

- Срок 2 дня.

- Git.

- Объём 4 страницы, 3 новых блока и по мелочи.

- Ссылка на ТЗ и готовый сайт по запросу

BootstrapGit
5 лет назад
TradeRu
Филип 
51 год
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Ulan-bek
Уланбек 
33 года
7 лет в сервисе
Был
7 часов назад
5 лет назад
$70
2 дня
Все хорошо. Рекомендую!
Четкое ТЗ. Никаких дополнительных требований. Оплата своевременно. Рекомендую!

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Ulan-bek
Уланбек 
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