Создать квиз опросник по аналогии с https://bburo.org/calculator

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки1159 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать такую работу:

1. Сверстать страницу по аналогии https://bburo.org/calculator   

В зависимости от выбранных параметров должна выводится соответствующая цифра в результате.

2. Натянуть на CMS

3. Загрузить на хостинг

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