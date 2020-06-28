Задача: Покажу где, на страницах таких как https://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-kia/ внести ряд изменений (перенести блок, добавить блок Содержание со ссылками на подзаголовки страницы, главный заголовок страницы сделать, чтобы был h1 и еще несколько маленьких ...
Создать квиз опросник по аналогии с https://bburo.org/calculator
Добрый день.
Необходимо сделать такую работу:
1. Сверстать страницу по аналогии https://bburo.org/calculator
В зависимости от выбранных параметров должна выводится соответствующая цифра в результате.
2. Натянуть на CMS
3. Загрузить на хостинг
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