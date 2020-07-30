Внести правки в html страниц

Задача:

Покажу где, на страницах таких как https://transmissionpro.ru/service/remont-akpp-kia/

внести ряд изменений (перенести блок, добавить блок Содержание со ссылками на подзаголовки страницы, главный заголовок страницы сделать, чтобы был h1 и еще несколько маленьких правок, скажу в личку). Таких страниц около 20. Покажу где их код.

Сайт на php+mysql (danneo cms)

Пишите примерную стоимость или в заявке или в личку.