CryBaby1996

Артём CryBaby1996

 
33 годаРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Веб-разработчик

Веб-разработкой занимаюсь 2 года. За это время сделал множество удачных проектов. Совсем недавно я решил совместить приятное с полезным. Создал интернет-магазин. Сейчас занимаюсь разработкой этого самого магазина. Вот ссылка на него https://sunduchok.store/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
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Отзывы заказчиков
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$15
10 баллов
3 года назад
Внести правки в html страниц
Артём молодец, все поправил и сделал как нужно. Рекомендую
Рекомендую данного работодателя
Ответный отзыв
sparj
39 летИспания
7 лет в сервисе
Был
год назад
$27
10 баллов
4 года назад
Внести правки в бек-энд и верстку сайта
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Хороший заказчик. После работы были и другие задания
Ответный отзыв
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
4 года назад
Правка opencart
Спасибо, все отлично
Оплата в срок, хорошее общение. Рекомендую
Ответный отзыв
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$8
10 баллов
4 года назад
Opencart
Отличная работа. Спасибо
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв