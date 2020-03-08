Веб-разработчик
Веб-разработкой занимаюсь 2 года. За это время сделал множество удачных проектов. Совсем недавно я решил совместить приятное с полезным. Создал интернет-магазин. Сейчас занимаюсь разработкой этого самого магазина. Вот ссылка на него https://sunduchok.store/
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Вносил правки в CMS CS-CART122 просмотра
- Разработчик интернет-магазина132 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
3 года назад
Артём молодец, все поправил и сделал как нужно. Рекомендую
Ответный отзыв
Рекомендую данного работодателя
$27
10 баллов
4 года назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик. После работы были и другие задания
$5
10 баллов
4 года назад
Спасибо, все отлично
Ответный отзыв
Оплата в срок, хорошее общение. Рекомендую
$8
10 баллов
4 года назад
Отличная работа. Спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую