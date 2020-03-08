Веб-разработчик

Веб-разработкой занимаюсь 2 года. За это время сделал множество удачных проектов. Совсем недавно я решил совместить приятное с полезным. Создал интернет-магазин. Сейчас занимаюсь разработкой этого самого магазина. Вот ссылка на него https://sunduchok.store/