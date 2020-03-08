Opencart

$8
Интернет-магазиныЗавершен4 заявки259 просмотров
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Нужно поднять показатели по гуглспиду. Хотя бы 70 - мобильная, 80 - пк

http://by-full.ru/ (opencart 2.3)

OpenCart
4 года назад
niko3
Антон 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
CryBaby1996
Артём 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$8
2 дня
WMZ
Отличная работа. Спасибо
Отличный заказчик. Рекомендую