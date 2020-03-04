Парсинг товаров с маркетпейлса в интернет магазин

Интернет-магазиныЗакрыт8 заявок266 просмотров
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Доброго времени суток, нужен парсинг товаров c макретплейса в интернет магазин на 1C-Битрикс.

Учитывайте что у сайта интеграция с базой 1C, ничего не должно сломаться:) 

Также сайт на данный момент является работающим.

Парсинг должен проходить в автоматическом режиме, с минимальным участием человека.

Более подробно обсудим при личной беседе. 

Исполнители должны иметь опыт с подобными проектами!

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4 года назад
populuskz
Тимур 
31 годКазахстан
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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