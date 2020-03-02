Реализовать отправку паролей на почту пользователей интернет-магазина.

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки177 просмотров
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Здравствуйте. Есть Магазин на Битрикс. Редакция Малый бизнес. Есть почтовые шаблоны, отправляющие письма клиентам при регистрации и при запросе/смене пароля, но без пароля. Задача, добавить возможность отправлять пароли пользователям. Сколько возьмете за работу? Подробности в ТЗ

4 года назад
Backup_Everyone
Сергей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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