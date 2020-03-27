Доработать сайт (выполнить дополнительные задачи)

ТЗ на каталог устройств Сайт [url=https://gsm-kharkov.com.ua/]https://gsm-kharkov.com.ua/[/url] ТЗ с картинками - https://docs.google.com/document/d/1s-yqMXHyjk9YO254TVNygvZwV7PVdL50PFCDU3g0t58/edit?usp=sharing Необходимо создать каталог устройств (телефоны, планшеты и пр) на основе каталога товаров. Страницы каталога: 1. Страница списка устройств - на основе страницы разделов. Пример: [url=https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?categoryID=871]https://gsm-kharkov.com.ua/index.php?categoryID=871[/url] рис 1 (добавлено как товар) 2. Страница описания устройства - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В рамках разработки сайта возникли дополнительные задачи:
1) Добавить разворачивающийся список с подкатегориями на главной странице (как в прикрепленном дизайне) - только для главной страницы. Задача - добавить выпадающие списки согласно макетов.Все элементы этой доработки должны корректно отображаться (адаптив) на разных разрешениях экранов и корректно работать в браузерах.
2) FilterIt (установка модуля).
Способ доставки Курьерская - добавить пункты выпадающего списка (районы)При этом должен работать функционал оговоренный ранее (касающийся стоимости доставки в зависимости от района, доставка от 2000 бесплатно, кроме оговоренных районов, параметр "Другое" - при выборе параметра надпись "В другие районы доставка не осуществляется")Индекс адреса - необязательная настройка. Также решили (совместно) перенести в корзину дату и время.
3) Время (дата и время) готовности (дата готовности по интервалам, например 10:00-11:00 и тд.Должно корректно отображаться.Все элементы этой доработки должны корректно отображаться (адаптив) на разных разрешениях экранов и корректно работать в браузерах.
4) По отрисованному дизайну "Контроль качества" (есть в ссылке на FIGMA проект, отправлял ранее + прикрепляю png макет) необходимо выполнить верстку+сверстать шапку и внедрить в макет страницы. Для страниц "Поставщикам", "Партнерская программа" и "Новинки" нужно сверстать и внедрить в макет шапки https://cloud.mail.ru/public/3jfo/57dhgYa5z.Все элементы этой доработки должны корректно отображаться (адаптив) на разных разрешениях экранов и корректно работать в браузерах.
5) По ярусам. В данный момент система строит следующие зависимости: при прибавлении веса появляются ярусы, ярусы зависимы от веса. Можно выбрать начинку для каждого яруса (опять же в зависимости от количества выбранных ярусов). Задача сделать так, чтобы в каждом торте на заказ можно было отмечать любую опцию по умолчанию. В конечном итоге мы должны получить рабочую карточку торта где по умолчанию активны необходимые опции. Если по каким то причинам пользователь снял "галочку" с какой либо опции (не заполнил какое либо обязательное поле), при нажатии добавить в корзину должно выходить предупреждение о заполнении такого поля. Все элементы этой доработки должны корректно отображаться (адаптив) на разных разрешениях экранов и корректно работать в браузерах. Конечно же все должно корректно выводиться в корзину.
6) Торт в карточке заказа на версии для ПК. Закрепить изображение в карточке торта слева, чтобы при скролле оно оставалось в поле зрения.
7) Вывести в футер ссылки:
-Партерская программа
-Поставщикам
-Контроль качества
-политика обработки персональных данных
8) Закрепить меню подкатегорий для подкатегорий. При переходе в подкатегорию необходимо чтобы было закреплено меню, которое было на предыдущей странице в категории. Оно должно закрепляться при переходе в подкатегори. Все элементы этой доработки должны корректно отображаться (адаптив) на разных разрешениях экранов и корректно работать в браузерах.
9) Добавить чек-бокс политики конфиденциальности на все формы в том числе корзина
10) Настройка платежной системы (установка модуля, предоставленного Заказчиком и необходимые настройки со стороны сайта, чтобы с сайта можно было производить оплату)
11) Нужно закрепить меню при скролле (может кроме главной)
12) Во вкладке "избранное" нужно убрать "модель" и "на складе", заменить на описание и вес "от ... кг".
13) Давайте зависимость будет 1 кг на 6 человек. Тогда у торта №201 при минимальном весе 5 кг будет стоять "примерно на 30 человек" и далее прибавляться по 3 человека на каждые 500 грамм веса (как и сейчас происходит).
14) Нужно вывести корректно отображение информации при заказе торта и добавлении в избранное (информационный текст должен корректно отображаться в шапке сайта в области меню)
15) Убрать генерацию H1 фильтром ocFilter[js]
16) Переименовать купон в "Номер дисконтной карты"
17) Прикрепляю скриншоты с замечаниями по верстке:
- проблема отображения в яндекс браузере на мобильном
- проблема в браузере firefox на мобильном- проблема в корзине (когда большой список начинок на мобильном не удобно просматривать) стоит вывести количество, цена и итого под колонку наименование торта (все в одну колонку). если смотреть корзину в firefox в мобильном тоже некорректно отображается
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