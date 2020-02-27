Натянуть верстку на Wordpress / Woocommerce

Добрый день есть готовая верстка, нужно посадить ее на wordpress. Возможность редактировать текст на главной + о нас + меню. Можно использовать ACF лицензия есть. Для фильтров в каталоге можно использовать wpfacet(лицензия есть предоставлю) но эти плагины не обязательны к использованию все на ваше усмотрение. как и использование woocommerce. Все оформление заказа сводится к заполнению и отправки формы с товарами на странице cart.html

Сроки 7 дней. От вас цена. Если хотите предложить что-то помимо wp выслушаю.

Список страниц с версткой

http://testserver.webtm.ru/speckomplect2/index.html

http://testserver.webtm.ru/speckomplect2/catalog.html

http://testserver.webtm.ru/speckomplect2/cart.html

http://testserver.webtm.ru/speckomplect2/product.html

http://testserver.webtm.ru/speckomplect2/about.html