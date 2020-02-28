PHP-программист (Битрикс)

1) При работе с фильтрами прятать блок производителей 2) В мобильной версии фильтры убрать в бургер (скрывать в боковой панели) 3) В моб. версии все вспомогательные информационные блоки убрать ниже контента 4) Считать цену товара в корзине кратно ...
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Ищем Битрикс-разработчика.
Веб-агентство Красный Хамелеон — золотой сертифицированный партнер Битрикс.
Наши клиенты малый и средний бизнес: Столичная ювелирная фабрика, Интернет-магазин одежды Максимода, ювелирная компания Аурум, эксклюзивный поставщик профессиональной посуды для ресторанов Форвард, строительная компания ДБК-4, Наилучший ломбард, лидер в производстве продукции для пчеловодства ПаркПлюс и многие другие.
В связи с увеличением количества проектов ищем в штат ещё одного программиста.
Требования:
— Уверенные знания PHP7. Опыт работы от 2 лет.
— Хорошие знания платформы Битрикс (Bitrix Framework, новое ядро D7). Опыт работы от 2 лет.
— Знания документации и умение выполнять задачи согласно идеологии Битрикс. Без костылей, гавнокода, прямых запросов в базу, доработки ядра и т.д. Это самое важное для программиста. Чтобы потом небыло проблем с поддержкой и доработкой проекта.
— Опыт интеграции ИМ на Битрикс с 1С.
— Знания и опыт работы с jQuery, JavaScript, Ajax. Опыт работы от 2 лет.
— Опыт работы с внешними API сторонних сервисов, например, Новая Почта, LiqPay и другие.
— Техническое образование обязательно. В идеале профильное по специальности программист.
— Личные качества: ответственность, исполнительность, умение работать в команде.
— Умение самостоятельно оценивать сроки выполнения в часах.
Будет плюсом:
— Наличие сертификатов и пройденных экзаменов Битрикс.
— Опыт работы с коробочной версией Битрикс24.
Обязанности:
— Поддержка, доработка клиентских проектов.
— Разработка ИМ на готовых решениях из Маркетплейса.
— Разработка ИМ с нуля.
— SEO-оптимизация по ТЗ от seo-специалистов.
Условия работы:
— Работа в офисе, если вы с Киева. Удаленная работа (с 9.00−10.00 до 18.00−19.00) если вы с другого города.
— Полная занятость.
— ЗП по результатам собеседования: от 30 000 до 40 000 грн (от 80 000 рублей до 100 000 рублей) в зависимости от вашего опыта и скорости выполнения задач. в зависимости от вашего опыта и скорости выполнения задач.
— Пересмотр уровня ЗП каждые 3 месяца.
— Оплачиваемые отпуск и больничные.
— Адекватное руководство.
Просьба откликаться только тем, кто имеет реальный практический, постоянный опыт работы с Битрикс. Основной стек ваших проектов это интернет-магазины. Нужен опыт в разработки ИМ с нуля (интеграция готовой вёрстки на Битрикс, разработка кастомного функционала под клиента), а также опыт работы с готовыми решениями из Маркетплейса от: Аспро, Digital Web, АльфаСистем и т.д.
В сопроводительном письме укажите ссылки на сайты, которые вы делали/дорабатывали за последние 6 месяцев. Составьте краткий список задач, которые выполняли по проекту. А также прикрепите ссылки на код этих проектов на GitHub.
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