Переделать функционал небольшого модуля модуля для Ocstore 2.3

1) Админу приходит пустое письмо о заказе на сайте опенкарт. Нужно чтобы в письме показывались все введенные покупателем данные, в том числе комментарий 2) http://joxi.ru/LmGEQnYIw9q5RA - меняю оплату при доставке на карту и слева меняется на доставку ...