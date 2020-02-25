Djini.com.ua

Интернет-магазиныЗакрыт4 заявки222 просмотра
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Добрый день. Необходимо провести работы по сайту:

-Переписать вывод слайдере, сделать его адаптивным

-Стилизовать мелкие детали на главное странице;

-Переписать вывод корзины;

-Сделать вывод на пк версии 4 столбцов товара;

-доделать "рекомендуемые товары", "сравнение" и тд 

-Провести тесты работы фильтров и доработать

-Наладить работу поиска по сайту

-стилизовать письма для клиентов, товарную накладную

Выполнить ряд доработок по админке. 

1.Оптимизировать размер загруженных ресурсов

2.Оптимизировать вес всех изображений

3.Включить сжатие текста

4.Настроить эффективную кодировку изображений

+ нужно подумать как отдавать разные форматы (webp

или png) для разных браузеров

5.выполнить отложенную отгрузку изображений

6.Устранить ресурсы блокирующие загркузку изображений

7.удалить неиспользуемый код

8. Оптимизировать использование кэша для статичных объектов

9. Настройте показ всего текста во время загрузки веб-шрифтов

10. включить кэширование в браузере

11. Сократить размер структуры DOM

12. Удалить/минимизировать неиспользуемый код CSS, что необходимо-переписать.

13. Уменьшите размер кода JavaScript

14. сократить время на анализ, компиляцию и выполнение скриптов

4 года назад
guest_15808040838615
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
parabellum
Андрей 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
4 года назад
$300
20 дней
WMZ
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