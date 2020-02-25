Djini.com.ua

Есть опции товаров https://prnt.sc/r7fnmp Надо чтоб в прайс агрегаты выгружались эти опции Название товара + опция 1 Название товара + опция 2 и т.д с цена товар + цена опции, по факту имеем 1 товар но 3 опции модуль стоит [url=https://neoseo.com.ua/nastroyka-modulya-neoseo-vygruzka-na-prays-agregatory]https://neoseo.com.ua/nastroyka-modulya-neoseo-vygruzka-na-prays-agregatory[/url] ссылка ...
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Добрый день. Необходимо провести работы по сайту:
-Переписать вывод слайдере, сделать его адаптивным
-Стилизовать мелкие детали на главное странице;
-Переписать вывод корзины;
-Сделать вывод на пк версии 4 столбцов товара;
-доделать "рекомендуемые товары", "сравнение" и тд
-Провести тесты работы фильтров и доработать
-Наладить работу поиска по сайту
-стилизовать письма для клиентов, товарную накладную
Выполнить ряд доработок по админке.
1.Оптимизировать размер загруженных ресурсов
2.Оптимизировать вес всех изображений
3.Включить сжатие текста
4.Настроить эффективную кодировку изображений
+ нужно подумать как отдавать разные форматы (webp
или png) для разных браузеров
5.выполнить отложенную отгрузку изображений
6.Устранить ресурсы блокирующие загркузку изображений
7.удалить неиспользуемый код
8. Оптимизировать использование кэша для статичных объектов
9. Настройте показ всего текста во время загрузки веб-шрифтов
10. включить кэширование в браузере
11. Сократить размер структуры DOM
12. Удалить/минимизировать неиспользуемый код CSS, что необходимо-переписать.
13. Уменьшите размер кода JavaScript
14. сократить время на анализ, компиляцию и выполнение скриптов
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