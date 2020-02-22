Добавление 1 страницы на готовый сайт

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$180
Интернет-магазиныЗакрыт6 заявок177 просмотров
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У нас музыкальный магазин

https://www.cortguitarsshop.ru

необходимо создать страницу с комплектовщиком как тут:

https://www.thomann.de/intl/ru/prod_cbundle_455.html?gk=giwedr&cbcid=3139&art=324386

Нужна форма где мы сможем выбирать необходимые товары и отмечать их галочками чтобы они попали на страницу с комплектовщиком.

4 года назад
amplifier
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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