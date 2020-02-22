Страницу-конструктор для сайта

Добрый день. Необходимо сделать страницу с конструктором чехлов для интернет-магазина на которой можно будет:

загружать свое фото

менять его размер

менять положение

выбирать модель телефона (лекала предоставляем)

И дать возможность пользователю оформить заказ в конечном счете.

Из идеальных примеров на кого ровняться, вот этот конструктор https://casebar.com.ua/your-design

У них все это можно делать в рамках одной страницы: выбрать модель телефона, загрузить картинку, увеличить/уменьшить фото, сохранить и даже заказать в 1 клик. Считаем это самым удобным вариантом, так как не нужно пользователей уводить со страницы, это всегда ведет к уменьшению коэффициента конверсии при большом кл-ве трафика. В общем это как пример, но можно также свои предложения по улучшению, будет плюсом!

Не нужно только копировать, но сделать похоже и еще лучше. Цена обсуждается индивидуально и является одним из факторов в выборе кандидата для исполнения этого задания. Пишите свои вопросы и примерную стоимость.