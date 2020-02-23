Изменить расчет цены Woocommerce

$8
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Нужно изменить расчет итоговой суммы товара

При добавлении товара сумма должна рассчитываться не просто умножением на 

количество поддонов 

а по формуле

количество поддонов * доступный объем в данной позиции * на себестоймость товара

Пример  добавляем товар газобетон перегородочный в корзину

покупателю требуется количество в размере 2 поддона

2*1,8* 4300 = 15480 рублей за общее количество кубометров в двух поддонах

Сейчас на сайте перемножается просто цена на количество независимо от объема..

Пишите Опыт

WooCommerce
4 года назад
Random2000
Ларюков 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
romchyk16
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
$20
1 день
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