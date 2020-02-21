OcStore 2.3.0.2.3 (opencart) + TECDOC

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ocStore 2.3.0.2.3 (opencart) + TECDOC

 

Добрый день!

Ищу специалиста по скрещиванию ocStore 2.3.0.2.3+TECDOC !

Сайт развернут на нашем сервере (всю информацию могу предоставить позднее)

Сайт развернут на ocStore 2.3.0.2.3

Готов купить модуль для установки на нашем сайте + саму базу 2018

 

Вопрос???

1-Нужно установить данный модуль у нас на сайте + установить базу tecdoc - Цена

данного мероприятия и срок выполнения

2- Дописать нужные нам мелочи на нашем сайте - цена-срок.

3– Дописать Корзину - цена-срок.

4- Дописать  Порядок вывода товара при поиске и Порядок вывода товара при заказе - цена-срок.

5 – Загрузка прайс листов

 

Бюджет обсуждается в зависимости от круга закрываемых исполнителем задач

 

Заранее благодарен!

Сергей Дерезко

OpenCart
4 года назад
guest_1582284799865
4 года в сервисе
Был
4 года назад