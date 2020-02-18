Добработка корзины и оформления заказа для OkayCMS

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Необходимо доработать процесс оформления заказа для CMS OkayCMS. Форма оформления должна быть похожа на форму оформления заказа на 27.ua.

1. При добавлении товара в корзину (кнопки купить, заказать) должно появляться всплывающее окно по центру экрана, где отображается товар в корзине и есть 2 варианта действий (изображение 1):

  • 1. Продолжить покупки (закрывает всплывающее окно).
  • 2. Оформить заказ (переходит на страницу оформления заказа).
2. Страница оформления заказа (изображение 2). Разметка страницы оформления заказа должна выглядить как на прикрепленном изображении. Покупателю предоставляется возможность авторизироваться или заполнить поля ниже. Поле телефон - при заполнении принимает определенную структуру (смотри 27.ua)

После заполнения полей и выбора города автоматически становится доступен блок доставки. Если же автоматически реализовать сложно и долго, то блок открывается по нажатию кнопки "далее".

Доставка. Доступен только один способ доставки - Новая Почта. Модуль "Новой Почты" докупим (Интеграция с Новой почтой API 2.0).

После заполнения данных о доставки становится доступным блок оплаты заказа (изображение 4). После выбора способа оплаты кнопка "КУПИТЬ" становится активной. Нажатие кнопки - переход на страницу успешного оформления заказа и предложения оплатить заказ картой онлайн (вызов виджета WebforPay).

4 года назад
artbeloff
40 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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