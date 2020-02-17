Доработки по Opencart

Добрый день!

Необходимо доработать/поправить сайт на OpenCart

Вывод листинговСейчас категории = производители. Думаю, что это неправильно. Категории должны быть категориями.Audi - это категория.Сейчас листинги созданы, но не выводятся. ( https://kovriki-eva com/katalog/audi) Конструктор (карточка товара)Добавить выбор цветов подпятника. - https://share.getcloudapp.com/z8uXvD4nДобавить выбор бортиков ( + 1 чек-бокс) Редактирование цены в конструктореВозможность задавать цены для отдельно для водительского, пассажирского, комплекта, коврики для багажника.Редактировать возможность комплектации. У каких авто есть возможность добавить “бортики”и и багажник, у каких-то нет. Быстрый заказ на главнойне работает, надо починить МодулиУстановить модуль для массового редактирования товаров и их параметров. SEO PRO Хлебные крошки.Сейчас выводится только раздел в котором находимся. Оформление заказаПо умолчанию стоит страна Россия (других стран не должно быть вообще) Расчет стоимости доставки и выбор транспортной компании (Почта России или СДЭК).Подключение модуля СДЭК.Подключение онлайн-оплаты (СДЭК)

https://docs.google.com/document/d/16jUmaqhwaSD5NaIhKK4Q0bQsjXS3q6GmHiOES8FDwwo/edit