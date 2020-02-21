Добавление товаров и оптимизация карточек товаров на ворд пресс

Нужно добавить новый товар со встроенным FPD (fancy product designer), настроить его правильную работу (так же чтоб совмещалось с работой woo commerce).

Также нужно будет оптимизировать процесс заказа товара с добавлением дополнительных методов оплаты и функции отслеживания доставки товара клиентом.