Web-программист

Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок307 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно будет помочь и заняться следующими задачами:

Создание сайтов и интернет-магазинов на CMS Wordpress, Joomla, Opencart, 1C Битрикс, NetCat;

Редактирование контента в CMS системах;

Подбор понравившихся тем, настройка тем, подбор нужных плагинов, доработка

модулей/плагинов, настройка интернет-магазина, подключение доп. модулей

(доставки, оплаты, информирования, итп);

Базовые навыки SEO и настройки рекламы в Директ и/или Adwords;

Всевозможными интеграциями различных систем, которые требуют программирования:

веб-сервисы, CRM, телефония, Google Data Studio, e-mail рассылки, работа

с различными API;

Настройка IP-телефонии и периферийных устройств;

Взаимодействие с поставщиками услуг (хостинг провайдеры, доменные регистраторы),

умение настраивать хостинг и следить за работоспособностью сайтов;

Установка SSL-сертификатов.

Преимуществом будет опыт работ с API соцсетей (VK, Facebook, Instagram) и создание

ботов для мессенджеров Telegram, Viber, Whatsapp и др. 

4 года назад
AnastasiyaPanina
Анастасия 
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработка модуля кешбека для интернет магазина (Laravel)

    Для интернет магазина необходимо разработать модуль кешбека и реферальной системы Детали в личку если у вас релевантный опыт: PHP (опыт 3+ лет) Фреймворк Laravel (опты 5+ лет) БД (mysql, postgres) AWS amazon Html, css, git

    Laravel
    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать интернет-магазин на одностраничнике.

    $200

    1. Одностраничник на конструкторе WordPress. 2. Сайт для примера [url=http://www.camkids.ru/]http://www.camkids.ru/[/url] 3. Наполнение -примерно 20 единиц товара. Сделать возможность для дальнейшего самостоятельного добавления товара (фото, описание) 4. Онлайн оплаты нет. 5. Корзина, оформление товара на сайте, доставка, "оставить заявку". 6. Обратная связь ...

    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Интеграция Tilda и LeadVertex

    $50

    Нужно чтобы заказы из интернет-магазина на Tilda падали в LeadVertex[url=http://help-ru.tilda.ws/api] http://help-ru.tilda.ws/api[/url] [url=https://demo-1.leadvertex.ru/admin/page/api.html]https://demo-1.leadvertex.ru/admin/page/api.html[/url]

    Tilda
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • OcStore 1.5.5.1.2 Копировать магазин на региональный поддомен

    Здравствуйте. На домене "китайское-печенье.рф" имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2. На поддомене "moskva.китайское-печенье.рф" требуется сделать версию для региона Москва.  Необходимо, чтобы: - была возможность редактировать отдельно все файлы шаблона. То есть, чтобы можно было указать, например, разные контактные данные ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать аккаунт на amazon mechanical turk

    $10

    Добрый день, нужно зарегистрировать аккаунт на amazon mechanical turk. Регистрация возможна только по приглашению, так что эта работа актуальна только для уже зарегистрированных пользователей amazon mechanical turk.Буду весьма благодарна!

    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обновить сайт

    Добрый день, Нашему сайту [url=https://www.weblancer.net/job_form/]http://zdravmsk.ru/ [/url]уже около десяти лет. Нам необходимо обновить его, перезалить информацию, обновить дизайн и, очень желаетельно, провести рекламу сайта в соцсетях и на соответсвующих сайтах и группах. Первоочередной задачей, естественно, является обновление сайта и информации. Жду ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Требуется доработка сайта по продаже цифровых товаров

    Здравствуйте! Ищем специалиста имеющего опыт работы с индивидуальными (не шаблонными) сайтами по продаже цифрового товара (площадка работает как маркетплейс в связке с Digiseller, т.е товары, данные продавцов, статистика импортируется напрямую). Требуется исправление ошибок в импорте данных и ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    4 года назад