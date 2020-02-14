Web-программист

Для интернет магазина необходимо разработать модуль кешбека и реферальной системы Детали в личку если у вас релевантный опыт: PHP (опыт 3+ лет) Фреймворк Laravel (опты 5+ лет) БД (mysql, postgres) AWS amazon Html, css, git
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно будет помочь и заняться следующими задачами:
Создание сайтов и интернет-магазинов на CMS Wordpress, Joomla, Opencart, 1C Битрикс, NetCat;
Редактирование контента в CMS системах;
Подбор понравившихся тем, настройка тем, подбор нужных плагинов, доработка
модулей/плагинов, настройка интернет-магазина, подключение доп. модулей
(доставки, оплаты, информирования, итп);
Базовые навыки SEO и настройки рекламы в Директ и/или Adwords;
Всевозможными интеграциями различных систем, которые требуют программирования:
веб-сервисы, CRM, телефония, Google Data Studio, e-mail рассылки, работа
с различными API;
Настройка IP-телефонии и периферийных устройств;
Взаимодействие с поставщиками услуг (хостинг провайдеры, доменные регистраторы),
умение настраивать хостинг и следить за работоспособностью сайтов;
Установка SSL-сертификатов.
Преимуществом будет опыт работ с API соцсетей (VK, Facebook, Instagram) и создание
ботов для мессенджеров Telegram, Viber, Whatsapp и др.
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