Интеграция Tilda и LeadVertex

Здравствуйте. На домене "китайское-печенье.рф" имеется интернет-магазин на ocStore 1.5.5.1.2. На поддомене "moskva.китайское-печенье.рф" требуется сделать версию для региона Москва. Необходимо, чтобы: - была возможность редактировать отдельно все файлы шаблона. То есть, чтобы можно было указать, например, разные контактные данные ...
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Нужно чтобы заказы из интернет-магазина на Tilda падали в LeadVertex
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