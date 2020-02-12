Сделать аккаунт на amazon mechanical turk

$10
Интернет-магазиныЗакрытнет заявок204 просмотра
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Добрый день, нужно зарегистрировать аккаунт на amazon mechanical turk.

Регистрация возможна только по приглашению, так что эта работа актуальна только для уже зарегистрированных пользователей amazon mechanical turk.Буду весьма благодарна!

4 года назад
savage_panther
26 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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