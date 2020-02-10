Разработать сайт интернет магазина

[url=http://sweettun.ru/]http://sweettun.ru/[/url] Нужно поправить скрол корзины - его в принципе сейчас нет. Т.е если много товара в корзине, то нельзя увидеть низ списка, скролится только сама страница, а корзина статична. https://prnt.sc/r0ou0v - т.е ниже должны быть еще товары ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт ИМ с загрузкой-выгрузкой из/в 1С, выгрузной в торговые площадки
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